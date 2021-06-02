Беларуский государственный телеканал ОНТ опубликовал фрагмент допроса оппозиционного блогера Романа Протасевича, которого задержали во время принудительной посадке в Минске самолета Ryanair рейса Афины-Вильнюс.

На видео Протасевич говорит, что его «просто подставили»:

— Я этого нигде не говорил, но как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу, — сказал Роман Протасевич.

Телеканал ОНТ анонсировал «собственное расследование» принудительной посадки самолета Ryanair, которое будет опубликовано в среду, 2 июня.

Напомним, Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ в Минске. Там также находится его девушка, россиянка София Сапега, задержанная вместе с ним 23 мая после принудительной посадки самолета Ryanair.