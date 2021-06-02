Анкара намеревается продолжать укреплять торговые связи с Украиной в оборонной сфере, мнение Москвы Эрдогана мало волнует.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам дипломата, у Турции уже длительное время формируются хорошие связи торгового характера с Киевом и не Кремлю решать с кем будет сотрудничать Анкара.

— Это торговые отношения между двумя странами, которые никого не должны волновать. Мы же не обвиняем Россию в поставках ракет в Сирию, хотя ни единого дня в этом не сомневались, — заявил Мевлют Чавушоглу.

Глава дипломатического ведомства не преминул заверить, что все надежды Путина на признание Анкарой российского Крыма — тщетны, ведь у Турции устоявшаяся позиция, которая не изменится в ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что власти Турции с 1 июня вернули требование о необходимости иметь отрицательный ПЦР-тест для пассажиров из Украины.