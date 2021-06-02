|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:00
|Заход солнца:
|20:39
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|04:50
|Заход солнца:
|21:00
|Температура завтра:
|C°
Анкара намеревается продолжать укреплять торговые связи с Украиной в оборонной сфере, мнение Москвы Эрдогана мало волнует.
Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
По словам дипломата, у Турции уже длительное время формируются хорошие связи торгового характера с Киевом и не Кремлю решать с кем будет сотрудничать Анкара.
— Это торговые отношения между двумя странами, которые никого не должны волновать. Мы же не обвиняем Россию в поставках ракет в Сирию, хотя ни единого дня в этом не сомневались, — заявил Мевлют Чавушоглу.
Глава дипломатического ведомства не преминул заверить, что все надежды Путина на признание Анкарой российского Крыма — тщетны, ведь у Турции устоявшаяся позиция, которая не изменится в ближайшие годы.
Ранее сообщалось, что власти Турции с 1 июня вернули требование о необходимости иметь отрицательный ПЦР-тест для пассажиров из Украины.
|
Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…Станислав Мартиросов
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
Анкара намеревается продолжать укреплять торговые связи с Украиной в оборонной сфере, мнение Москвы Эрдогана мало волнует.
Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
По словам дипломата, у Турции уже длительное время формируются хорошие связи торгового характера с Киевом и не Кремлю решать с кем будет сотрудничать Анкара.
— Это торговые отношения между двумя странами, которые никого не должны волновать. Мы же не обвиняем Россию в поставках ракет в Сирию, хотя ни единого дня в этом не сомневались, — заявил Мевлют Чавушоглу.
Глава дипломатического ведомства не преминул заверить, что все надежды Путина на признание Анкарой российского Крыма — тщетны, ведь у Турции устоявшаяся позиция, которая не изменится в ближайшие годы.
Ранее сообщалось, что власти Турции с 1 июня вернули требование о необходимости иметь отрицательный ПЦР-тест для пассажиров из Украины.