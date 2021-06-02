Во вторник, 1 июня, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об освобождении судьи от должности по общим основаниям, а именно в связи с подачей заявления об отставке.

Об этом сообщается на сайте ВСП.

Высший совет правосудия принял решение уволить в связи с подачей заявления об отставке Терентьева Геннадия Викторовича с должности судьи Николаевского районного суда Николаевской области.

До этого президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении 50-ти судей в местные общие суды. В частности, на должность судьи Первомайского горрайонного суда Николаевской области была назначена Татьяна Фортуна.