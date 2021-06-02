Германия не планирует поставлять Украине оружие, а делает ставку на политический процесс урегулирования конфликта, в частности в нормандском формате.

Об этом в ответ на заявление украинского президента Владимира Зеленского заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает Европейская правда со ссылкой на DW.

— Конфликт может быть разрешен только политическим путем. Поставки оружия этом не помогают, — сказал Хайко Маас.

По его словам, Германия не отрицает права Украины на самооборону и Киев может полагаться на поддержку ФРГ в обеспечении территориальной целостности страны, но только в рамках политического процесса урегулирования.

Маас также отметил, что Германия была самым двусторонним донором для Украины. С 2014 года Берлин поддержал Киев почти 2 миллиардами евро в гражданском секторе, а также призвал Россию использовать свое влияние на Востоке Украины для обеспечения мира.



