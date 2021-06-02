Германия не планирует поставлять Украине оружие, а делает ставку на политический процесс урегулирования конфликта, в частности в нормандском формате.
Об этом в ответ на заявление украинского президента Владимира Зеленского заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает Европейская правда со ссылкой на DW.
— Конфликт может быть разрешен только политическим путем. Поставки оружия этом не помогают, — сказал Хайко Маас.
По его словам, Германия не отрицает права Украины на самооборону и Киев может полагаться на поддержку ФРГ в обеспечении территориальной целостности страны, но только в рамках политического процесса урегулирования.
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Германия не планирует поставлять Украине оружие, а делает ставку на политический процесс урегулирования конфликта, в частности в нормандском формате.
Об этом в ответ на заявление украинского президента Владимира Зеленского заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает Европейская правда со ссылкой на DW.
— Конфликт может быть разрешен только политическим путем. Поставки оружия этом не помогают, — сказал Хайко Маас.
По его словам, Германия не отрицает права Украины на самооборону и Киев может полагаться на поддержку ФРГ в обеспечении территориальной целостности страны, но только в рамках политического процесса урегулирования.