В рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство» в этом году в Очакове реконструируют стадион «Артания».

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Проектом предусматривается реконструкция футбольного поля с обустройством беговых дорожек, восстановление зрительских трибун, частичное благоустройство территории.

— Реконструкция спортивных объектов является крайне важным пунктом реализации «Большого строительства», ведь спортивная, здоровая молодежь - будущее Украины, — сказано в сообщении.

Общая сметная стоимость работ составляет почти 20 миллионов гривен. Из них 9 миллионов 601 тысяча гривен за счет ГФРР, более 6 миллионов гривен за счет субвенции социально-экономического развития и более 4 миллионов гривен — средства Очаковского городского бюджета. Сейчас проведены открытые торги и определен победитель.

Пресс-релиз