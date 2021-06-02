В Венгрии проходят многонациональные военные учения Сейбер Гардиан-2021. Украину представляют десантники из 95-й отдельной бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Об этом в среду, 2 июня, сообщает Генштаб ВСУ.

Украинские военные успешно справились с задачей. Вчера, 1 июня, они перекрыли все возможные подходы противника инженерными заграждениями, замаскировали боевую технику и обустроили позиции. Вблизи одного из наблюдательных пунктов был обнаружен дозор Opfor в составе одной единицы боевой техники и 12 пехотинцев. В ходе боя противник вследствие значительных потерь был вынужден отступить. Украинские военнослужащие остались в полном составе.

Сегодня утром, 2 июня, на позиции десантников выдвинулось подразделение противника в составе четырех боевых машин пехоты М-113.

Все машины и личный состав противника были уничтожены точным огнем гранатометов и стрелкового оружия. Украинские военные потеряли одну единицу боевой техники.

Ранее СБУ в Николаеве провела антитеррористические учения.