Авиабаза РФ Хмеймим в Сирии

В Судане пересмотрят соглашение с Российской Федерацией о создании морской базы для ВМС РФ на Красном море.

Об этом начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман Аль-Хусейн рассказал в интервью телеканалу Blue Nile.

Генерал поделился информацией, что власти страны пересматривают условия двухстороннего соглашения насчет морской базы. Причиной изменения первоначальных намерений стало желание Судана не подписывать договора, которые несут потенциальный вред государству.

Договор с Россией был составлен еще во времена прошлых властей, однако его не успели ратифицировать в законодательном органе, поэтому его можно считать недействительным.

По старым договоренностям, Судан передавал России в бесплатное пользование территорию, включающую в себя акваторию Красного моря и прибрежную зону вместе с стоянкой для плавательных средств.

Соглашения было рассчитано на 25 лет с автоматическим продлением на 10-летие, если одна из сторон не выдвинет претензии по существу. Максимальная численность военнослужащих РФ ограничивалась контингентом численностью в 300 человек.

Ранее НикВести сообщали, что Судан поставил на паузу строительство в регионе российской военно-морской базы, договоренность о которой была заключена осенью 2020 года.