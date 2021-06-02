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ЧАО «Украинские вертолеты» в Николаеве демонстрировали навыки по спасению людей в сверхсложных условиях представителям Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, дипломатам Посольства США, экспертам ПАО «Мотор Сич».
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Операции проводились в ночное время с помощью того оборудования, которое собственноручно разработали конструкторы «Украинских вертолетов». А также тех неотъемлемых навыков, которые получили украинские пилоты во время выполнения миротворческих миссий за рубежом по контрактам ООН.
Глава правления авиакомпании «Украинские вертолеты» Владимир Ткаченко заявил, что в Украине впервые была проведена учебная тренировка по спасению пострадавших с водной поверхности ночью.
— У нас есть определенные наработки, опыт, возможности, которыми мы хотели поделиться с нашими Вооруженными Силами, Министерством обороны. Чтобы продемонстрировать, что мы можем в плане модернизации воздушного судна, подготовки летного инженерного-технического состава, и предлагаем Вооруженным Силам использовать наши возможности. Это - поиск и спасение 24 часа в сутки днем и ночью, это эвакуация потерпевших, это помощь раненым специализированными медицинскими вертолетами, — рассказал Владимир Ткаченко.
Отмечается, что вертолеты, которые компания по контрактам арендует у МВД и Минобороны, оснащены современными средствами, которые помогают пилотам видеть одновременно камерой ночного видения, тепловизором и камерой наблюдения на десятки километров.
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ЧАО «Украинские вертолеты» в Николаеве демонстрировали навыки по спасению людей в сверхсложных условиях представителям Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, дипломатам Посольства США, экспертам ПАО «Мотор Сич».
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Операции проводились в ночное время с помощью того оборудования, которое собственноручно разработали конструкторы «Украинских вертолетов». А также тех неотъемлемых навыков, которые получили украинские пилоты во время выполнения миротворческих миссий за рубежом по контрактам ООН.
Глава правления авиакомпании «Украинские вертолеты» Владимир Ткаченко заявил, что в Украине впервые была проведена учебная тренировка по спасению пострадавших с водной поверхности ночью.
— У нас есть определенные наработки, опыт, возможности, которыми мы хотели поделиться с нашими Вооруженными Силами, Министерством обороны. Чтобы продемонстрировать, что мы можем в плане модернизации воздушного судна, подготовки летного инженерного-технического состава, и предлагаем Вооруженным Силам использовать наши возможности. Это - поиск и спасение 24 часа в сутки днем и ночью, это эвакуация потерпевших, это помощь раненым специализированными медицинскими вертолетами, — рассказал Владимир Ткаченко.
Отмечается, что вертолеты, которые компания по контрактам арендует у МВД и Минобороны, оснащены современными средствами, которые помогают пилотам видеть одновременно камерой ночного видения, тепловизором и камерой наблюдения на десятки километров.
Ранее СБУ в Николаеве провела антитеррористические учения.