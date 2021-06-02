Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко возглавил рейтинг народных депутатов Украины, которые осуществляли благотворительные взносы со своих заработных плат в 2020 году. Политик осуществил их 14 на общую сумму 739 тыс. гривен.
Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.
Как известно, с первых дней пандемии Фонд Порошенко совместно с волонтерами обеспечили медиков защитными костюмами – в больницы передали более 157 000 штук. А также 10 тыс антивирусных очков, более 50 тыс высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.
Сразу после начала пандемии коронавируса силами волонтеров, Фонда Порошенко и компании Рошен более 50 000 продуктовых наборов получили люди по всей Украине, в этом году уже более 12 000 наборов отправлено в регионы.
Сейчас Фонд вместе с волонтерами передает в больницы и амбулатории кислородные концентраторы. Более ста аппаратов от политика были доставлены в медучреждения и спасают жизни. Всего с начала пандемии у Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 млн гривен.
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Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко возглавил рейтинг народных депутатов Украины, которые осуществляли благотворительные взносы со своих заработных плат в 2020 году. Политик осуществил их 14 на общую сумму 739 тыс. гривен.
Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.
Как известно, с первых дней пандемии Фонд Порошенко совместно с волонтерами обеспечили медиков защитными костюмами – в больницы передали более 157 000 штук. А также 10 тыс антивирусных очков, более 50 тыс высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.
Сразу после начала пандемии коронавируса силами волонтеров, Фонда Порошенко и компании Рошен более 50 000 продуктовых наборов получили люди по всей Украине, в этом году уже более 12 000 наборов отправлено в регионы.
Сейчас Фонд вместе с волонтерами передает в больницы и амбулатории кислородные концентраторы. Более ста аппаратов от политика были доставлены в медучреждения и спасают жизни. Всего с начала пандемии у Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 млн гривен.