Украина и Иран 2 июня начинают третий раунд переговоров по вопросу сбитого в Тегеране в 2020 году самолета МАУ.

Об этом сообщил в Twitter заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

— Сегодня начинаются 2-дневные переговоры с Ираном по делу PS752. Буду настаивать на официальном подтверждении завершения следствия в отношении виновных в сбитии украинского самолета и состояния судебного слушания. Если оно, конечно, начато, — написал Гюндуз Мамедов.

Напомним, правозащитники Human Rights Watch сообщили о преследовании родственников жертв катастрофы самолета МАУ со стороны Ирана. Иранские службы безопасности прибегали к задержаниям родственников жертв авиакатастрофы, допросам и запугиваниям.