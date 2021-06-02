Депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга Народа» Виталий Гомерский рассказал, что подрядчик продолжит ремонт объездной дороги возле Баштанки в июне этого года.

Об этом пишет пресс-служба областной организации политической партии «Слуга Народа».

Как известно, местные жители второй день блокируют проезд по проходящей через Баштанку дороге, поскольку из-за проливных дождей по объездной дороге ухудшилась проезжаемость и водители фур были вынуждены передвигаться через центр.

Виталий Гомерский рассказал, что при ремонте объездной возле Баштанки специалисты подрядной организации обнаружили на 700-метровом участке дороги грунтовые воды из-за чего проект был отправлен на корректировку, которая на сегодняшний день уже завершена.

— Эта ситуация стояла остро, когда объездная дорога вокруг Баштанки была полностью разрушена. В рамках капитального уже было начато ремонт и почти 80% работ выполнено, но подрядчик столкнулся с тем, что на одном из участков есть грунтовые воды и там очень нестабильная поверхность. Соответственно, подрядчик не может просто обустроить асфальтное покрытие, потому что оно разрушится буквально за полгода. Именно поэтому была корректировка проекта и на сегодня корректировка завершена. Сейчас подрядчик ожидает благоприятных погодных условий для возобновления ремонтных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия объездной дороги. Таким образом, эта проблема сама по себе решится, но из-за дождливой погоды сегодня мы оказываемся в ситуации, когда перевозчики по этому отрезку отказываются ехать — его там немного, 700 метров осталось доделать, — рассказал Виталий Гомерский.

Депутат добавил, что на сегодняшний день было принято решение засыпать ямы щебнем и обеспечить проезжаемость.

— Фуры едут через город по дороге областного значения. Они, по сути, разрушают нам дорогу. Кроме того, фуры создают дискомфорт жителям Баштанки, поскольку они едут через город и, как говорится, в домах у местных жителей посуда слетает с полок. Плюс ко всему разрушается само покрытие, потому что оно не предусматривает такую нагрузку. Мы понимаем, что нужно что-то делать. Вышли на связь с заместителем главы Николаевской облгосадминистрации Игорем Кузьминым и на сегодняшний день есть договоренность о том, чтобы засыпать этот участок фрезерованным асфальтом и щебнем для того, чтобы обеспечить проезжаемость.

Кроме этого, депутат рассказал, что подрядчик планирует приступить к работам уже на следующей неделе: «Ориентировочно, со следующего вторника улучшается погода и подрядчик готов начинать работы. Там будет бетонное покрытие снизу, а потом асфальтобетон».