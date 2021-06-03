Митинг в поддержку арестованного по делу о стрельбе на полях в Николаевской области депутата Баштанского райсовета Александра Воротынцева, который прошел накануне по стенами областной прокуратуры и Апелляционного суда в Николаеве - это «наигранное представление» с целью создания ему образа жертвы.

Такое мнение в комментарии НикВести высказал адвокат сельскохозяйственного предприятия «ЕРКА» Николай Герасимец.

Как известно, в мае на полях предприятия «ЕРКА» в селе Новоингулка Новоодесского района появились неизвестные, которые на тракторе распрыскивали химикаты, чтобы уничтожить урожай. В результате, там произошел вооруженный конфликт, в результате которого пострадали два человека. Адвокат компании «ЕРКА» Николай Герасимец заявил о попытке рейдерского захвата со стороны жителя Новобугского района Александра Воротынцева.

25 мая депутату Баштанского райсовета Александру Воротынцеву вручили подозрение по факту покушения на убийство, ношения и хранения оружия без соответствующего разрешения, а также незаконной переработки огнестрельного оружия. По решению Центрального районного суда его арестовали без возможности выйти под залог.

1 июня в Николаев прошел митинг в поддержку Александра Воротынцева. Сначала митингующие собрались около здания Апелляционного суда, где в четверг, 3 июня, будет рассматриваться жалоба на решение об аресте, а потом переместились к областной прокуратуре.

— На наигранном концертном представлении под названием - митинг в поддержку Воротынцева, присутствовали родственники, друзья, знакомые и часть его работников. Но самое важное - на митинге не было ни одного пайщика ООО «ЕРКА», которые имеют непосредственное отношение к сельскохозяйственной земле, вокруг которой возник конфликт. Это был показушный междусобойчик для создания нужно картинки для СМИ и создания Воротынцеву образа жертвы, - считает Николай Герасимец.

Николай Герасимец также сообщил, что сейчас его подзащитный Леонид Куйбар находится в больнице – проходит лечение от травмы, полученной в ходе перестрелки.

По поводу заявления Александра Воротынцева о том, что за 250 тысяч долларов он купил у семьи Кащеевых предприятие «Эрка», адвокат Николай Герасимец сказал, что эта сумма, которую депутат Баштанского районного совета заплатил лишь за собранный ним урожай. И сумма, по словам адвоката предприятия, была выплачена не до конца. В свою очередь Александр Воротынцев, по словам адвоката, украл и скрыл сельхозтехнику, которую оценивают в 3 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что Николай Герасимец заявил о давлении на правоохранительные органы и на суд со стороны народного депутата Украины от «Слуги народа» Игоря Негулевского, чтобы «отмазать» от ответственности фигуранта попытки рейдерского захвата аграрного предприятия в Николаевской области.