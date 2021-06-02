Белорусский оппозиционер Роман Протасевич рассказал новые подробности задержания в Минске. Он предположил, что его мог сдать соратник, который связан с псевдоминерами.

Белорусский государственный телеканал ОНТ опубликовал в Telegram новый фрагмент допроса Протасевича, пишет Новое время.

На видео оппозиционер утверждает, что он рассказал соратнику о планах лететь из Греции в Литву и именно после этого его задержали белорусские силовики.

— У меня был личный конфликт только с одним человеком, причем был такой довольно напряженный. Особенно в последние дни… Я не знаю, является ли эта ситуация продолжением этого конфликта, но я думал, что в принципе это возможно. Единственный раз, когда я рассказал, как буду лететь, это было в рабочем чате за 40 минут, в котором есть этот человек, — заявил Роман Протасевич.

Журналист также уточнил, что этот соратник имел связи с так называемыми киберпартизанами, которые ранее занимались псевдоминированиями в Беларуси.

Напомним, на прошлом видео от этого же телеканала Роман Протасевич заявлял, что его могли подставить. Он объяснил, что белорусские силовики задержали его только после того, как он рассказал, каким самолетом будет лететь из Греции.