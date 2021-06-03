Президент США Джо Байден объявил «месяц действий», чтобы поощрить как можно больше американцев пройти курс прививок от COVID-19 до 4 июля.

Об этом сообщает AP.

Администрация президента рассматривает июнь как критическое месяц на пути к возвращению страны к «нормальной жизни», заявила директор по стратегическим коммуникациям и взаимодействию Белого дома Кортни Роу.

Американцев планируют различными способами поощрять делать прививки. В частности, рассматриваются варианты раздачи билетов на спортивные события или бесплатного пива.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что менее половины лидеров мировых стран обращались с запросом о помощи с вакцинами от коронавируса COVID-19.