Президент США Джо Байден заявил, что американское правительство добилось существенного прогресса в вакцинации населения страны от COVID-19, обеспечив полный курс прививок для более половины взрослых американцев.

Об этом он заявил во время выступления в Белом доме в среду, сообщает Укринформ.

— Мы добились значительного прогресса в том, чтобы вакцинировать людей быстро, — заявил Джо Байден.

По его словам, 170 миллионов американцев по всей стране пришли в пункты вакцинации и сделали прививки.

— 52% взрослых сейчас вакцинированы полностью, в том числе 75% пожилых людей, — отметил президент США.

В связи с этим он подчеркнул: «Чем больше людей будет вакцинировано, тем больший успех страны будет в борьбе против этого вируса».

Джо Байден подчеркнул, что правительство США сделало доступными вакцины для каждого американца и развернуло десятки тысяч пунктов для получения прививок от COVID-19. Это позволило упростить карантинные правила, восстановить работу частного бизнеса в стране и начать постепенно возвращаться к нормальной жизни.

Вместе с тем президент США подчеркнул на необходимости для всех людей, которые еще не получили прививки, особенно в возрасте до 40 лет, защитить себя и вакцинироваться.

Напомним, президент США Джо Байден объявил «месяц действий», чтобы поощрить как можно больше американцев пройти курс прививок от COVID-19 до 4 июля.