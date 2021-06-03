Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с сопредседателем группы поддержки Украины в Палате представителей США, конгресвуменом Марси Каптур пригласил американскую сторону инвестировать в производство водорода в Украине и создание инфраструктуры для его транспортировки в Европу.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
— По нашим подсчетам, Украина может удовлетворять спрос европейского рынка на «зеленые» источники энергии, став крупнейшим поставщиком водорода, — отметил Дмитрий Кулеба.
Министр отметил, что в 2020 году Европейский Союз утвердил долгосрочную стратегию реформирования сектора энергетики на основе экономики низкоуглеродистой потребления.
Кроме того, стороны обсудили противодействие Северному потоку-2.
Конгресвумен Марси Каптур отметила, что группа поддержки Украины готова и в дальнейшем вместе с другими членами Палаты представителей и Сената США прилагать усилия для сдерживания Российской Федерации от дальнейших агрессивных действий против украинского государства.
В свою очередь, Дмитрий Кулеба поблагодарил Марси Каптур за ее личный вклад в укрепление двухпартийной и двухпалатной поддержки Украины в Конгрессе США, продвижение важных для украинского государства законодательных инициатив.
Ранее опрос Европейской бизнес ассоциации показал, что 48% инвесторов считают, что инвестпривлекательность Украины ухудшается.
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с сопредседателем группы поддержки Украины в Палате представителей США, конгресвуменом Марси Каптур пригласил американскую сторону инвестировать в производство водорода в Украине и создание инфраструктуры для его транспортировки в Европу.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
— По нашим подсчетам, Украина может удовлетворять спрос европейского рынка на «зеленые» источники энергии, став крупнейшим поставщиком водорода, — отметил Дмитрий Кулеба.
Министр отметил, что в 2020 году Европейский Союз утвердил долгосрочную стратегию реформирования сектора энергетики на основе экономики низкоуглеродистой потребления.
Кроме того, стороны обсудили противодействие Северному потоку-2.
Конгресвумен Марси Каптур отметила, что группа поддержки Украины готова и в дальнейшем вместе с другими членами Палаты представителей и Сената США прилагать усилия для сдерживания Российской Федерации от дальнейших агрессивных действий против украинского государства.
В свою очередь, Дмитрий Кулеба поблагодарил Марси Каптур за ее личный вклад в укрепление двухпартийной и двухпалатной поддержки Украины в Конгрессе США, продвижение важных для украинского государства законодательных инициатив.
Ранее опрос Европейской бизнес ассоциации показал, что 48% инвесторов считают, что инвестпривлекательность Украины ухудшается.