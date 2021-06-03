Бывшего сотрудника спецподразделения «Беркут» Сергея Зинченко обвиняли в расстрелах на Майдане и обменяли в 2019 году, после чего он продолжил антиукраинскую деятельность и вступил в вооруженные формирования террористической организации «ДНР».

Такой информацией располагает прокуратура.

По данным правоохранителей, злоумышленник начал службу в 1-ом армейском корпусе так называемой «ДНР».

— По оперативным данным установлено, что Зинченко состоянию на 20 января 2021 проживает в Донецке и проходит службу на временно оккупированной территории по контракту в составе незаконного вооруженного формирования одного из подразделений 1-го армейского корпуса так называемой «ДНР», — рассказал прокурор Игорь Земсков.

Информацию о карьерном росте мужчины прокуратура раздобыла еще в январе прошлого года.

— Это оперативная разведывательная информация, которую мы получили в январе прошлого года. Украинская контрразведка установила также точный адрес проживания Зинченко - включая улице и квартирой, в которой он живет. Кроме того, мы знаем, что он увлекается спортивным клубом «Верес» и, предполагаем, его посещает, — заявил Игорь Земсков.

Напомним, некоторые сотрудники бывшего спецподразделения «Беркут» МВД Украины теперь служат в спецподразделениях Беларуси, среди минских спецназовцев обнаружили более 10 бывших бойцов «Беркута».