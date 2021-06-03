В среду, 2 июня, председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким вместе с заместителем Игорем Кузьминым проверил ход реконструкции приемного отделения Николаевской областной клинической больницы.

Об этом пишут на странице Николаевской ОГА.

Представители областной власти проверили состояние приемного отделения, на котором в данный момент завершены строительно-монтажные работы.

Реконструкция проходит в рамках проекта «Emergency» — Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство», которая имеет цель ремонта и обеспечения соответствующим современным медицинским оборудованием приемных отделений опорных медицинских учреждений.

Заместитель председателя ОГА Игорь Кузьмин прокомментировал, что уже сейчас ясно, что помещение будет иметь современный вид.

— Уверен, что в ближайшее время жителям Николаевщины здесь будут оказывать медицинские услуги на высшем европейском уровне. Сегодня обсуждались вопросы термосанации здания в целом, обустройство прилегающей территории и тому подобное, — сказал он.

Сейчас заменены старые двери и окна на металлопластиковые. Стены помещения обшиты медицинскими панелями «Криплат». Внутренняя отделка помещений оформлена керамической плиткой. Установлено изоляцию трубопровода и сантехнические приборы, внутреннее и внешнее отделки.

Реконструкция приемного отделения осуществляется за счет средств субвенции из государственного бюджета и средств областного бюджета. Общая сметная стоимость объекта составляет почти 16 миллионов гривен.

Пресс-релиз