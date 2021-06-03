Премьер-министр Денис Шмыгаль и глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили договорились о заключении в ближайшее время соглашения о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19. Стороны намерены активизировать туризм между странами.

Об этом сообщает Правительственный портал.

— Упрощение условий въезда в Грузию для граждан Украины и постепенное наращивание регулярного авиасообщения между городами наших стран способствует активизации туризма. Правительство Украины также заинтересовано в увеличении потока грузинских туристов. Взаимное признание документов о вакцинации должно максимально упростить пересечение границы нашими гражданами, — отметил Денис Шмыгаль.

Денис Шмигаль, кроме туризма, также обсудил с Ираклием Гарибашвили усиление сотрудничества в сфере безопасности, торговли, энергетики.

Для преодоления негативных последствий пандемии в экономике премьер-министры Украины и Грузии также договорились провести до конца этого года Десятое заседание Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина и Грузия являются стратегическими партнерами, что подкрепляется конкретными действиями и фактами.

— Ключевым фактором, который объединяет наши государства, является общность европейских и евроатлантических стремлений. Я уверен, что вступление наших стран в ЕС и НАТО - это лишь вопрос времени, — отметил Денис Шмыгаль.

Премьер-министры Украины и Грузии среди прочего затронули вопросы взаимодействия в рамках «Восточного партнерства» и «ассоциированного трио», основанного совместно с Молдовой. Также стороны обсудили вопросы безопасности в контексте длительных дестабилизирующих действий со стороны Российской Федерации в Черноморском регионе.

Напомним, в Березнеговатом Николаевской области в начале марта медикам ввели первую дозу вакцины от коронавируса, рекомендованный интервал между прививками истек на прошлой неделе, а вторую дозу они так и не получили.