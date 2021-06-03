Верховная рада планирует запретить антисемитизм в Украине. Соответствующий законопроект № 5109 народные депутаты приняли за основу.
Об этом сообщает РБК-Украина.
«За» проголосовали 252 нардепа.
Антисемитизмом в Украине, согласно проекту, является определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним.
В законе прописаны такие проявления антисемитизма:
Ранее сообщалось, что в Украине появится реестр профессий. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект № 4147.
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Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
Верховная рада планирует запретить антисемитизм в Украине. Соответствующий законопроект № 5109 народные депутаты приняли за основу.
Об этом сообщает РБК-Украина.
«За» проголосовали 252 нардепа.
Антисемитизмом в Украине, согласно проекту, является определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним.
В законе прописаны такие проявления антисемитизма:
Ранее сообщалось, что в Украине появится реестр профессий. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект № 4147.