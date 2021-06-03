Верховная рада планирует запретить антисемитизм в Украине. Соответствующий законопроект № 5109 народные депутаты приняли за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

«За» проголосовали 252 нардепа.

Антисемитизмом в Украине, согласно проекту, является определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним.

В законе прописаны такие проявления антисемитизма:

возражение в праве самоидентификации лиц еврейского происхождения;

призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда лицам еврейского происхождения, в том числе из-за радикально-идеологических убеждений или экстремистских религиозных взглядов;

высказывание ложных сведений, стереотипных, ненавистнических и таких, которые озлобляют, заявлений о лицах еврейского происхождения;

публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц независимо от этнического происхождения или вероисповедания;

отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост).

Ранее сообщалось, что в Украине появится реестр профессий. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект № 4147.