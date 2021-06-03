Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько рассказал, зачем нужна новая система пропуска в здание мэрии.

Об этом шла речь в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Дмитрий Фалько отметил, что турникеты помогут ограничить возможность войти в здание особам, которые нарушают общественный порядок.

— Нет здесь правильно или неправильно. С одной стороны, это создаст больше порядка. Много людей я вижу в коридорах городского совета, которые непонятно чем занимаются. С другой стороны, будет ограничиваться доступ людей. Но у нас есть сегодня «ковид», ситуации, когда люди врываются в городской совет, расшатывают ситуацию. С этой стороны турникет будет удобным инструментом ограничить доступ, — считает секретарь горсовета.

Он заверил, что в мэрии разработали все необходимые механизмы для того, чтобы своевременно обеспечить горожанам доступ в здание.

— В случае необходимости каждый человек сможет прийти, зарегистрироваться, получить пропуск и попасть в тот кабинет, который ему нужен. Кроме того, уже заканчивается ремонт в отделе обращений граждан, информационный центр будет работать на первом этаже. Меньше будет потребности людям попадать в здание, — сказал Дмитрий Фалько.

Ранее управляющий делами исполнительного комитета Николаевского горсовета Андрей Волков рассказал, что новые турникеты призваны контролировать время работы сотрудников, а не препятствовать свободному проходу посетителей.