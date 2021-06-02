|Скорость ветра:
|3.6 м/с
|Восход солнца:
|05:00
|Заход солнца:
|20:39
|Температура завтра:
|+15 C°
|Скорость ветра:
|6.5 м/с
|Восход солнца:
|04:50
|Заход солнца:
|21:00
|Температура завтра:
|+20 C°
Новые турникеты на входе в Николаевский городской совет будут контролировать время работы сотрудников, а не препятствовать свободному проходу посетителей в здание.
Об этом рассказал управляющий делами исполнительного комитета Николаевского горсовета Андрей Волков в эфире программы «Диалог» на телеканале Март.
— Не нужно рассматривать это, как контрольно-пропускной пункт. Прежде всего, это контролируемый пропуск именно в здание, он должен просто дать нам информацию, какое количество человек и по каким вопросам пребывает в горсовете, — обозначил Андрей Волков.
Он отметил, что основная функция будущего оборудования — контроль рабочего времени сотрудников мэрии.
— Сейчас большое количество посетителей приходит в горсовет, нет понимания, каким образом наши работники тратят время непосредственно для исполнения своих должностных обязанностей. Фиксируется время прихода и время, когда работник покидает рабочее место, — объяснил представитель исполкома.
В связи с нововведениями в горсовете планируют сделать перестановку: раздевалку сделают меньше наполовину, а на месте другой ее части разместят пост охраны с системой пожарной безопасности и кнопкой вызова полиции. Туда также подключат камеры видеонаблюдения.
Посетителям мэрии планируют предоставлять гостевые карточки, которые будут выдаваться на месте или по записи.
— Гость должен предоставить информацию, к кому он идет и по какому вопросу. Программное обеспечение мы будем делать таким, чтобы оно было гибкое, мы понимаем, что не всегда лица могут записаться заранее, — заверил Андрей Волков.
Напомним, при входе в Николаевский городской совет установят турникеты китайской фирмы с системой считывания карт. Возможно, добавят также функцию распознавания лиц.
|
Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…Станислав Мартиросов
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
Новые турникеты на входе в Николаевский городской совет будут контролировать время работы сотрудников, а не препятствовать свободному проходу посетителей в здание.
Об этом рассказал управляющий делами исполнительного комитета Николаевского горсовета Андрей Волков в эфире программы «Диалог» на телеканале Март.
— Не нужно рассматривать это, как контрольно-пропускной пункт. Прежде всего, это контролируемый пропуск именно в здание, он должен просто дать нам информацию, какое количество человек и по каким вопросам пребывает в горсовете, — обозначил Андрей Волков.
Он отметил, что основная функция будущего оборудования — контроль рабочего времени сотрудников мэрии.
— Сейчас большое количество посетителей приходит в горсовет, нет понимания, каким образом наши работники тратят время непосредственно для исполнения своих должностных обязанностей. Фиксируется время прихода и время, когда работник покидает рабочее место, — объяснил представитель исполкома.
В связи с нововведениями в горсовете планируют сделать перестановку: раздевалку сделают меньше наполовину, а на месте другой ее части разместят пост охраны с системой пожарной безопасности и кнопкой вызова полиции. Туда также подключат камеры видеонаблюдения.
Посетителям мэрии планируют предоставлять гостевые карточки, которые будут выдаваться на месте или по записи.
— Гость должен предоставить информацию, к кому он идет и по какому вопросу. Программное обеспечение мы будем делать таким, чтобы оно было гибкое, мы понимаем, что не всегда лица могут записаться заранее, — заверил Андрей Волков.
Напомним, при входе в Николаевский городской совет установят турникеты китайской фирмы с системой считывания карт. Возможно, добавят также функцию распознавания лиц.