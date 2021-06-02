Новые турникеты на входе в Николаевский городской совет будут контролировать время работы сотрудников, а не препятствовать свободному проходу посетителей в здание.

Об этом рассказал управляющий делами исполнительного комитета Николаевского горсовета Андрей Волков в эфире программы «Диалог» на телеканале Март.

— Не нужно рассматривать это, как контрольно-пропускной пункт. Прежде всего, это контролируемый пропуск именно в здание, он должен просто дать нам информацию, какое количество человек и по каким вопросам пребывает в горсовете, — обозначил Андрей Волков.

Он отметил, что основная функция будущего оборудования — контроль рабочего времени сотрудников мэрии.

— Сейчас большое количество посетителей приходит в горсовет, нет понимания, каким образом наши работники тратят время непосредственно для исполнения своих должностных обязанностей. Фиксируется время прихода и время, когда работник покидает рабочее место, — объяснил представитель исполкома.

В связи с нововведениями в горсовете планируют сделать перестановку: раздевалку сделают меньше наполовину, а на месте другой ее части разместят пост охраны с системой пожарной безопасности и кнопкой вызова полиции. Туда также подключат камеры видеонаблюдения.

Посетителям мэрии планируют предоставлять гостевые карточки, которые будут выдаваться на месте или по записи.

— Гость должен предоставить информацию, к кому он идет и по какому вопросу. Программное обеспечение мы будем делать таким, чтобы оно было гибкое, мы понимаем, что не всегда лица могут записаться заранее, — заверил Андрей Волков.

Напомним, при входе в Николаевский городской совет установят турникеты китайской фирмы с системой считывания карт. Возможно, добавят также функцию распознавания лиц.