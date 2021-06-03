Белорусский государственный телеканал ОНТ показал «интервью» в программе «Марков. Ничего личного» с оппозиционным блогером Романом Протасевичем, в котором тот давал покаянные ответы на вопросы.

Об этом сообщает провластный белорусский телеканал ОНТ в телеграмме.

В этом эфире арестованный оппозиционер, в частности назвал свою поездку на Донбасс самой большой ошибкой в жизни.

— С учетом того, что я не только позволял себе какие-то странные высказывания, но с учетом того, что я нарушил журналисткую этику, перейдя все границы… Это наверно было самой большой ошибкой в моей жизни. Та единственная вещь, о которой я правда жалею, — заявил Роман Протасевич.

Также в эфире белорусского госканала Протасевич заявил, что NEXTA сначала зарабатывала на рекламе, позже — начала получать пожертвования от читателей, а также от некоей российской компании. Про переводы от российской компании Роману Протасевичу, якобы, рассказал основатель NEXTA Степан Путило, они составляли по несколько тысяч евро. Название фирмы Роман Протасевич не назвал, но оно «было связано с Уралом и горной добычей», владелец которой — известный российский олигарх.

Роман Протасевич заявил, что после завершения активной части белорусских протестов канал NEXTA планировали «перевести» на российскую повестку. В целом, в эфире ОНТ, он раскритиковал NEXTA и белорусскую оппозицию. По его словам, уехавших оппозиционеров финансируют «литовские налогоплательщики», белорусская диаспора и бизнес.

Также в эфире, арестованный оппозиционер сказал, «извинившись за такое выражение», что Александр Лукашенко — человек «со стальными яйцами». (Ранее, прошлой осенью в «перехвате» КГБ, малодостоверном «разговоре Майка и Ника» Лукашенко был назван «крепким орешком»).

Ранее Роман Протасевич рассказал новые подробности задержания в Минске. Он предположил, что его мог сдать соратник, который связан с псевдоминерами.