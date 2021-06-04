Представитель Facebook Энди Стоун заявил, что социальная сеть не планирует возобновлять аккаунты экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом он написал в Twitter.

— Нет. Ничего не изменилось в статусе присутствия президента Трампа на нашей платформе. Он остается отстраненным на неопределенный срок, — написал Энди Стоун.

В соцсетях появились фото якобы с постами Дональда Трампа. Пользователи решили, что ему восстановили доступ к аккаунту.

2 июня блог бывшего президента США Дональда Трампа, в котором он делился заявлениями после того, как его заблокировали в крупных соцсетях, был навсегда закрыт. Его закрыли через месяц работы.

Напомним, в январе этого года личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump был навсегда заблокирован в Twitter в связи с высоким риском подстрекательства к насилию.