В городе Вознесенске Николаевской области приемное отделение КП «КНП Вознесенская многопрофильная больница» готово к работе после реконструкции в рамках проекта «Emergency» по программе Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство».

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Акт выполненных на объекте работ уже подписан. Коллектив в ожидании декларации ГАСИ.

3 июня учреждение посетил заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Игорь Кузьмин. Общаясь с коллективом он подчеркнул, что благодаря целеустремленности и желанию главного врача Владимира Красёхи, КП «КНП Вознесенская многопрофильная больница» первой открывает эстафету приема пациентов в современном, комфортном отделении.

«Мы уже смело говорим о том, что приемное отделение Вознесенской многопрофильной больницы открывается официально первым в области. У нас в четырех учреждениях завершены строительно-монтажные работы. Вознесенская больница среди них. Это очень приятно. Активной была позиция и городского совета, и главного врача. Тот, кто вложил свою душу в «Большое Строительство», то получил лучший результат», — отметил во время посещения объекта заместитель председателя облгосадминистрации.

Проект реализовывался с октября прошлого года. За это время в Вознесенской многопрофильной больнице создано современное приемное отделение неотложных состояний с пожарной сигнализацией, видеонаблюдением, оборудованием, мебелью, лабораторией, диагностическими кабинетами, реанимацией.

На этом Владимир Красёха не останавливается. Кроме полного комплекта медицинского персонала, предусмотренного штатным расписанием приемного отделения, в планах главы больницы размещение здесь реанимационной бригады для пациентов с инсультами.

«Я хочу здесь сделать реанимацию-2 для инсультных больных. У нас первый этаж и приемное отделение продолжается неврологическим отделением, в конце которого расположен наш компьютерный томограф. И это все я хочу объединить», — делится своими планами Владимир Красеха.

Для совершенствования лечебно-диагностического процесса на первом этаже уже размещен цифровой, современный рентген-аппарат. Под оборудование полностью обустроили помещения. Здесь сделана рентген-защита, установлена система вентиляции.

Пресс-релиз