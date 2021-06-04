Посольство Ирана на Украине заявили, что Тегеран согласен выплатить компенсацию всем сторонам, пострадавшим в результате катастрофы самолета МАУ. О механизме и путях получения компенсации объявят позже.

Об этом говорится в заявлении на сайте иранского посольства.

— Правительство Ирана ... взяло на себя гражданскую ответственность за катастрофу и заявило о готовности выплатить компенсации всем семьям погибших в одинаковом объеме, несмотря на гражданство, национальность, место проживания и пол погибших, — заявили в посольстве.

Тегеран также согласен компенсировать ущерб авиакомпании «Международные авиалинии Украины», вызванную потерей гражданского самолета, согласно действующим законодательным нормам.

— Механизм и пути получения этих компенсаций будут сообщены в скором времени, — добавили в дипломатическом представительстве.

Напомним, на этой неделе в Киеве прошел очередной раунд переговоров с Ираном по компенсациям за крушение самолета МАУ под Тегераном. По результатам переговоров Украина, Канада, Швеция и Британия выдвинули Ирану ряд требований.

В декабре 2020 года в Иране завершили расследование катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», сбитого над Тегераном в январе прошлого года.

Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской авиакомпании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

При этом 3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.

В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.