В прошлом белорусский силовик, перешедший в организацию BYPOL Александр Азаров рассказал, что КГБ Беларуси вызывало на допрос Романа Протасевича еще в 2015, «‎гэбисты» заинтересовались его поездкой на Донбасс. После опроса они к нему больше никаких претензий не имели.

Об этом член BYPOL рассказал в интервью «Настоящему времени».

Александр Азаров назвал нынешние действия белорусских силовиков «чистейшим фарсом», отметив, что еще шесть лет назад они прекрасно знали, что Роман Протасевич работал в АТО, как журналист.

— Я в это не верю, это чистейшей воды блеф. Я сам возглавлял отдел с 2015 года, который занимался разработкой как раз этих боевиков, которые воевали в Украине как на стороне Украины, так и на стороне «ЛНР» и «ДНР». Такого быть не может. Но они оказывали психологическое давление. Роман действительно находился в зоне АТО, они показали его фотографию, якобы он принимал участие в боевых действиях и действительно воевал. И, возможно, они его этим запугали. Но у нас есть стопроцентная информация, которую я получил, когда работал тогда, что в августе 2015 года Роман Протасевич вызывался в четвертое Главное управление КГБ – в первый отдел второго управления, если конкретно, – и там проводился его опрос. Согласно этому опросу, КГБ пришло к выводу, что он был просто репортером в зоне боевых действий и никакого участия не принимал… Не было. Его опросили, выпустили, составили справку, что он не причастен, и все. Поэтому это только угрозы, — отметил Александр Азаров.

Бывший белорусский полицейский пришел к выводу, что все нынешние показательные «признания» Протасевича выбиты под жесточайшими пытками.

— Что это под давлением – это сто процентов. Не только под давлением, но и под пытками, потому что видны следы телесных повреждений – на запястьях рук, лицо у него вообще неправильной формы. Я же его видел вживую, его с трудом можно узнать, — рассказал Александр Азаров.

Напомним, белорусский государственный телеканал ОНТ показал «интервью» в программе «Марков. Ничего личного» с оппозиционным блогером Романом Протасевичем, в котором тот давал покаянные ответы на вопросы.