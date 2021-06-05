Бывший государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что есть множество доказательств утечки коронавируса из лаборатории в китайском городе Ухань.

Об этом он заявил в эфире Fox News.

Он предупредил, что Китай не хочет, чтобы мир знал о секретной военной деятельности, проводимой в Уханьском институте вирусологии (WIV) в преддверии вспышки коронавируса: «Китай не желает, чтобы мир знал, что произошло».

— На самом деле мы знаем очень много. Мы знаем, что было проведено исследование функций, что эта лаборатория была четвертого уровня и раньше имела утечки из-за недостатков в безопасности. Мы знаем, что были врачи, которые заболели и были госпитализированы осенью 2019 года. Мы знаем, что в той же лаборатории велась военная деятельность. Мы не знаем, что они делали, и то, что они не хотят, чтобы вы знали, говорит о том, что мы не должны сомневаться, — заявил бывший глава Госдепа.

Майк Помпео отметил, что в Китае могли бы прояснить все происходящее сейчас в мире за минуту, если бы захотели.

— Когда мы доберемся до конца этой истории, мы покажем, что китайцы знали, что произошло, и их вирусологическая лаборатория была в центре этого, — сказал Майк Помпео.

Он также раскритиковал «невежество» ведущего эксперта по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи по вопросам деятельности Коммунистической партии Китая (КПК). Он назвал «наивностью» верить, что КПК беспокоит то, что в «Ухане есть люди, которые умирают». В четверг утром Фаучи неоднократно защищал Китай, заявив CNN, что «довольно надуманно утверждать, будто китайцы намеренно создали что-то, что будет убивать их самих и других людей».

Представитель Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард заявил, что в июне и июле глобальный механизм COVAX получит недостаточное количество вакцин от коронавируса. По его словам, это ставит под угрозу цель этого механизма.