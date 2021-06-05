Президент России Владимир Путин заявил, что первая нитка российского газопровода «Северный поток-2» достроена. В связи с этим в Украине не исключают терактов со стороны Российской Федерации.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, пишет РБК-Украина.

— Мы говорим о реальных угрозах. Путин вчера заявил, что «Северный поток-2» достроен, первая нитка. Газ все еще транспортируется в Европу нашим газопроводом, и должен транспортироваться некоторое время дальше, но потом Путин, скорее всего, захочет газ пустить в обход Украины, — заявил Арсен Аваков.

Арсен Аваков не исключил попыток терактов на украинском участке газопровода.

— Поэтому мы ожидаем, что будут попытки терактов на нашем участке газопровода и скажут: «Вы видите, мы хотим, но вот они, потому пускаем газ через «Северный поток-2». И такой информации разведывательной у нас достаточно, — подчеркнул глава МВД Украины.

По его словам, Украина рассматривает различные сценарии и усиливает реагирования на объектах критической инфраструктуры.

— Поэтому мы просматриваем различные сценарии и усиливаем реагирования, в том числе на объектах критической инфраструктуры, газовой инфраструктуры, дамбах и т.д, — добавил Арсен Аваков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что работа по прокладке труб первой ветки «Северного потока-2» завершилась, «Газпром» готов к заполнению трубопровода.