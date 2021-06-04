Работа по прокладке труб первой ветки «Северного потока-2» завершилась, «Газпром» готов к заполнению трубопровода.

Об этом заявил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, президент Владимир Путин.

— Рад сообщить, что именно сегодня, 2,5 часа назад, успешно завершена укладка труб первой ветки «Северного потока-2», — объявил Владимир Путин.

— Работа продолжается, линейная работа целиком, включая морской участок, запущена. Осталось приподнять и сварить, но прокладка сама завершена, - уточнил он.

Напомним, немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) обратилась в Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) в Гамбурге с просьбой из соображений защиты климата отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

Ранее сообщалось, что правительство Германии не может сразу отказаться от российского газопровода «Северный поток — 2» из-за риска судебных исков о возмещении ущерба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда обсудили, как совместно противодействовать завершению строительства российского газопровода «Северный поток-2».

Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG планирует завершить большие строительные работы на одной из двух ветвей противоречивого российского газопровода в первой половине 2021, несмотря на санкции США.

«Северный поток-2», или Nord Stream-2 является второй ветвью проекта «Северный поток», нацеленного на поставку российского газа в ЕС в обход Украины и восточных государств-членов Евросоюза. Первая ветвь (Nord Stream-1) функционирует с 2011 - 2012 годов. Вторая ветвь имела целью позволить Газпрому поставлять российский газ в ЕС без использования украинской газотранспортной системы.