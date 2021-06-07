Российский оппозиционер Дмитрий Гудков, который сбежал в Украину, заявил, что власти РФ давили на его родственников и тем самым вынудили его покинуть страну.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

— Меня не отпустили. Меня выдавили. И, наверное, при каких-то обстоятельствах я бы остался, но они взяли в заложницы мою тетю, 60-летнюю женщину, которая пострадала вместе со мной. То есть нас арестовали вместе, по нам работали 120 сотрудников, я не шучу, — отметил Дмитрий Гудков.

Он рассказал, что в 2015 году его родители арендовали у города 120 метров подвала и отремонтировали его. Затем городские власти подняли цену на аренду и у родителей образовалась задолженность в 10 тысяч долларов и подвал отдали обратно городу.

— И вот приближаются выборы в Госдуму, и они, очевидно, начинают работать по всем кандидатам. У меня были шансы выиграть, и они решили пойти по самому жесткому сценарию, — сообщил Дмитрий Гудков.

По словам политика, его вместе с тетей посадили в СИЗО с ужасными условиями.

— Взяли в заложницы тетю, каким-то образом меня приплели к этому делу, нас двоих арестовали и посадили в самый жесткий СИЗО, это даже ИВС, где ты просто сидишь, у тебя дыра в полу, две кровати. Для того чтобы всех запугать, они провели 13 обысков, на каждый обыск приходили от 8 до 12 человек, люди с автоматами. Ко мне в деревню под Москвой приехали 30 человек. И это дело о неуплате какой-то небольшой суммы в рамках бизнеса, — сказал Дмитрий Гудков.

Гудков рассказал, что месяц назад встречался с высокопоставленным человеком, который сказал, что «будут рыть на родственников».

— И тут всплывает тетя, которая вообще не имеет никакого отношения к политике. Ее держали двое суток в тех условиях. Нам поступили угрозы, что будут работать по моему брату, которого я сегодня тоже вывез. Остались супруга и маленький ребенок, но я не думаю, что они уж опустятся до такого, чтобы ими заниматься. Я заявляю, что пока временно выехал для того, чтобы минимизировать риски для моих родственников. Надеюсь, что до выборов они (власти — ред.) поумерят свои аппетиты, — добавил Дмитрий Гудков.

1 июня Дмитрия Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, а в его семье провели обыски. Дело возбудили из-за неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения, заключенного с мэрией Москвы. Оппозиционер свою вину отрицает. Через два дня его отпустили.