Президент Владимир Зеленский заявил обещает за время своей каденции избавить Украину от олигархов.

Об этом он сказал в понедельник, 7 июня, в ходе форума Украина 30.

Президент намерен вынести законопроект об олигархах на референдум, если он не будет принят Верховной Радой.

— За мою каденцию мы избавимся от всех олигархов, я давал такое слово и я иду к этому. Если я буду чувствовать, что у меня противостояние не только с большим бизнесом,… если я буду видеть влияние этих людей на парламент Украины по поводу неголосования, сбивания, изменения этого законопроекта, оттягивания, то мне нужна будет тогда поддержка. А если у меня не будет поддержки парламента, у меня остается самая главная поддержка – это общество. И именно тогда я вынесу вопрос об олигархах на референдум, — сказал он.

При этом он отметил, что, все же, надеется, что парламент закон примет.

— Но я считаю искренне, что это не вопрос референдума… Референдум – это праздник, на который идут люди, это как выборы: мы ходим что-то изменить, и я знаю, что от моего голоса это зависит. Поэтому на референдуме должны быть фундаментальные вопросы. Я не хотел бы, чтобы вопрос закона об олигархах… был для людей фундаментальным. Я считаю, что мы более-менее можем пройти парламент, и все-все депутаты, особенно депутаты, за которых голосовали – не просто отдельные партии, а мажоритарщики… все они должны поддержать этот закон, — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский говорит, что «морально готов» попасть в реестр олигархов. Но ему не хотелось быть там самому.