Бизнесмен Игорь Коломойский говорит, что «морально готов» попасть в реестр олигархов. Но ему не хотелось быть там самому.

Об этом он заявил «Радио Свобода».

Он отметил, что его позиция актуальна только в случае принятия законопроекта в той редакции, которая опубликована в настоящее время. Потому что, говорит Игорь Коломойский, он «не юный пионер, не всегда готов».

— Морально я готов попасть в реестр олигархов. Не хотелось бы, конечно, быть "белой вороной" и оказаться одному в этом реестре. Но я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью и наши на него звезду «Олигарх», — заявил Игорь Коломойский.

Бизнесмен также заявил, что ни один свой актив он «под дулом пистолета не собирается». В то же время отчитываться о доходах готов.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. СНБО насчитал 13 олигархов в Украине.