При разработке закона об олигархах аппарат Совета национальной безопасности и обороны исходит из того, что к этой категории можно «уверенно отнести 13 человек».

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, выступая на Всеукраинском форуме «Украина 30. Безопасность страны», передает Экономическая правда.

— На крайнем заседании Совета нацбезопасности и обороны президент дал задание аппарату Совета нацбезопасности, Антимонопольному комитету, Офису президента разработать закон об олигархах, которые на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы.

По моему мнению, и по критериям аппарата СНБО, которые мы учитываем, готовя этот документ, мы имеем в виду 13 человек, которых мы можем с уверенностью отнести к олигархической среде. Которые имеют очень большое влияние внутри и вне нашей страны, — сказал Алексей Данилов.

Как сообщается, фамилии олигархов секретарь СНБО не назвал.

Бывший народный депутат член наблюдательного совета «Укрзалізниці» Сергей Лещенко со ссылкой на свои источники пишет, что под критерии олигархов могут попасть Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Новинский, Юрий Косюк, Олег Бахматюк, Константин Жеваго, супруги Гереги.

Шесть человек из этого списка входят в нынешний рейтинг миллиардеров Forbes.

Напомним, экс-секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что против олигарха Игоря Коломойского должны быть введены санкции, а сам он должен быть лишен украинского гражданства и депортирован из страны.