Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что против олигарха Игоря Коломойского должны быть введены санкции, а сам он должен быть лишен украинского гражданства и депортирован из страны.

Об этом Александр Данилюк написал на своей странице в Facebook.

— Президент должен ввести санкции против Игоря Коломойского и лишить его украинского гражданства. Далее - депортация на Кипр или в Израиль, или сразу экстрадиция в США... Кто сомневается, что Коломойский входит в топ-10 экономических террористов Украины? — написал Александр Данилюк.

Как сообщалось, во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом Владимир Зеленский сообщил о пяти подозрениях, подготовленных по делу Игоря Коломойского.

Напомним, 5 марта Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и некоторых членов его семьи.

Также в декабре 2020 года прокуроры США выдвинули новые обвинения против экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за незаконное присвоение ими средств банка для покупки недвижимости в штате Огайо.

Также Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского «в краже миллиардов в банке, которыми он когда-то владел», и в их отмывании в США. Возбудили соответствующее дело.