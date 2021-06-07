Российского оппозиционера Алексея Навального перевели из больницы ИК-3 во Владимире обратно в исправительную колонию в Покрове.

Об этом сообщил ТАСС представитель ИК-3 перед началом заседания суда, который рассматривает иски Навального к колонии.

— Блогера Навального перевели в покровскую колонию, — заявил он.

Он добавил, что Алексей Навальный будет участвовать в судебном заседании по видеосвязи из колонии.

31 марта Алексей Навальный объявил голодовку с требованием допустить к нему врача по его выбору и предоставить медикаменты.

Напомним, ранее адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального сообщили, что его обследовали, но о диагнозе и необходимом лечении информации нет, а состояние называют «крайне неблагополучным».