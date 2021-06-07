Мать осужденного в США торговца оружием с российскими корнями Виктора Бута обратился к действующему президенту Джо Байдену с просьбой поспособствовать с возвращением ее отпрыска домой.

Об этом пишет российская «Новая Газетам».

В качестве одной из причин помилования женщина приводит свой преклонный возраст.

— Мне почти 85 лет, и если ему придется быть в тюрьме США еще половину срока, я, скорее всего, его не дождусь… Отправиться в Америку, чтобы навестить сына, я уже не могу по состоянию здоровья, — написала Раиса Бут.

Мать Виктора Бута надеется, что американский лидер проявит «христианской милосердие» к ее сыну и подарит родным шанс на воссоединение.

«Оружейного барона» Виктора Бута приговорили к 25 годам заключения в США еще в 2012 году, ему инкриминировали продажу оружия информаторам американского правительства, который выдавали себя за членов колумбийского движения FARC, признанного в США террористическим.

Ранее сообщалось, что Украинка Надежда Савченко может быть обменена на группу россиян, в том числе отбывающих наказание в США Виктора Бута и Константина Ярошенко.