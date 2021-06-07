Проживающий в Грузии чеченский беженец Хасан Халитов обвинил российские спецслужбы обвинил спецслужбы РФ в подготовке покушения на него. Именно Хасан Халитов свидетельствовал в деле о провалившемся покушении на грузинского телеведущего Георгия Габунию, который нецензурно высказался о президенте РФ Владимире Путине.

В подтверждении своих слов чеченец опубликовал аудиозапись, где можно услышать голоса мужчны и женщины, обсуждающих детали убийства.

Халитов уверен, что на записи говорят сотрудник ФСБ по имени Ильяс и чеченка Милана Абулсмаламова, которая проживает в Грузии. Именно на нее выпала роль убийцы.

Собеседники разговаривали между собой на чеченском, но в разговоре проскакивали и фразы на русском. Женщина воопрошает мужчину: «А зачем его грохать?». В ответ тот кидает реплику на чеченском, со словами на русском: «Они подтверждают, что именно Хасан...». Также она говорит «Ильясу», что ей нужна гарантия, что ее на границе не остановят грузинские спецслужбы. Тот отвечает ей: «Грузинские спецслужбы если тебя остановят, ты будешь называть имена, фамилии, а мне это надо, как ты сама думаешь?».

Напомним, Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании гражданина России, который готовил заказное убийство на грузинского журналиста Георгия Габунию, открыто обматерившего Владимира Путина.