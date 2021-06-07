Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал претензии российских политиков из-за формы футбольной сборной Украины с картой страны.

— Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Всем, кто начал на нее шипеть, так режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Украине! Вместе к победе! — написал Дмитрий Кулеба в Twitter.

Как сообщалось, после презентации формы в РФ призвали Союз европейских футбольных ассоциаций запретить использование украинской формы, однако УЕФА утвердил ее.

Украина проведет первый матч в новой форме уже сегодня - против Кипра.