Глава незаконного российского парламента оккупированного Крыма Владимир Константинов рассказал, что местная власть готовит законопроект, запрещающий на полуострове вывески на иностранных языках.

Об новых запретах передает Радио Свобода «Крым.Реалии».

Нелегитимного депутата возмутили англоязычные вывески, которые не дублируются на русский.

— У нас рассматривается вопрос в Госсовете о запрете использования иностранных слов в рекламе на территории Республики Крым, мы сейчас работаем над этим законопроектом. Сейчас, если пройдете по улице, увидите названия на иностранном языке, без русских аналогов, — подчеркнул депутат.

По его словам, использование иностранных слов является «мягким оружием», которое влияет на «отношение молодых людей к родному языку и культуре».



— У наших детей навязчиво прививается комплекс неполноценности. Хочешь быть успешным – говори на английском. Зачем тебе знать русский, если все будут писать на английском? Что произошло на Украине. Мы знаем, что там начиналось с этого: нужно уничтожить историю, культуру, а дальше все само собой произойдет. Этому надо противостоять, и мы будем над этим работать, — подчеркнул Владимир Константинов.

Напомним, на экипировке национальной сборной Украины будет нарисована карта Украины, включая оккупированный Крым. Как только начали появляться первые новости про украинскую форму с украинским Крымом — российские чиновники и дипломаты начали высказывать крайне агрессивные идеи и предположения.