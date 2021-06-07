Полковник Ассими Гойта, назначенный временным президентом в Мали, заверил в понедельник, 7 июня, что его страна будет соблюдать все свои обязательства перед международным сообществом.

Об этом передает Le Figaro.

Основные иностранные партнеры требуют от военных гарантий, что они вернут власть гражданским лицам, которых изберут в начале 2022 года после двух государственных переворотов.

— Я хотел бы заверить субрегиональные и региональные организации и международное сообщество в целом в том, что Мали выполнит все свои обязательства в интересах нации, — сказал полковник Гойта.

Бывший командир батальона спецназа заявил, в частности, о своей готовности организовать «заслуживающие доверия, справедливые, прозрачные выборы в установленные сроки».

После первого путча 18 августа 2020 года солдаты обязались организовать президентские выборы и выборы в законодательные органы 27 февраля 2022 года. Однако это обязательство было сорвано новым путчем 24 мая, когда полковник Гойта арестовал президента и премьер-министра Мали.

Африканский союз и Организация франкоязычных стран отстранили Мали от своих институтов. Они потребовала «немедленного назначения гражданского премьер-министра».

Ранее сообщалось, что президент Мали и премьер-министр переходного периода, арестованные 24 мая, были освобождены в одночасье.

Напомним, военные в Мали арестовали президента Ба Ндао, премьер-министра Моктара Уана и нового главу Минобороны Сулеймана Дукура. Временное правительство в Мали было утверждено в сентябре 2020 года.