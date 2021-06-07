Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обсудил с представителем Конгресса США Адрианом Смитом санкции со стороны США на строительство газопровода «Северный поток – 2», движение Украины к членству в НАТО, предоставление Соединенными Штатами Украине остатков вакцин от COVID-19, а также возможность встречи президентов США и Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СН.

— Очень был рад переговорить с конгрессменом Смитом, уважаемым членом Конгресса США от Республиканской партии. Конгрессмен Смит является мощным и влиятельным защитником интересов Украины, — пояснил Давид Арахамия.

По его словам, конгрессмен Смит неоднократно подчеркнул, что взаимодействие США и Украины только усиливается.

— США полностью будет поддерживать и помогать Украине в борьбе с российской агрессией, — подчеркнул глава фракции «Слуга народа» по итогам встречи.

Напомним, еще в апреле Комитет по иностранным делам Сената США завершил слушания и единогласно принял двухпартийный проект закона «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности» (Ukraine Security Partnership Act).

Документ, который еще должен принять Конгресс США, предусматривает увеличение ежегодной военной помощи до 300 миллионов долларов, включая предоставление летального оружия.

Отметим, 5 июля террористы не открывали огня по украинским позициям, один военнослужащий получил ранение в результате взрыва неизвестного взрывного устройства.