В сфере здравоохранения Николаевской области продолжается реализация проекта «Emergency» в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство», который имеет целью ремонт (реконструкцию) и обеспечение соответствующим современным медицинским оборудованием приемных отделений опорных медицинских учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Один из объектов — КНП «Первомайская центральная городская многопрофильная больница».

Строительные работы на объекте начались в прошлом году. В настоящее время его готовность составляет 90%. По состоянию на 04 июня завершено сооружение рампы и площадки для подъезда карет скорой помощи. Непосредственно в помещении уже завершена электрификация. На завершающей стадии внутренние отделочные работы.

Для приемного отделения закуплены компьютерный томограф, оборудование для ультразвуковой диагностики, рентген. Также закупается другое медицинское оборудование, а именно один дефибриллятор, восемь новейших функциональных кроватей, один монитор пациента и функциональная станцию мониторинга. Уже приобретено анализаторы крови и мочи.

В Первомайской больнице работают 77 врачей и 228 человек среднего медицинского персонала. В структуре учреждения здравоохранения функционируют 10 стационарных отделений по 14 профилям на 262 кровати круглосуточного пребывания, консультативная поликлиника с плановой мощностью 580 посещений в смену и отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи, оказывают населению медицинскую помощь по 28 врачебным специальностям. В больнице работает отделение анестезиологии с 14 койками интенсивной терапии для взрослых, детей и новорожденных. В кардиологическом отделении развернут блок интенсивной терапии на 3 койки.

В родильном отделении есть круглосуточный пост врачей-микропедиатров-неанатологов. В хирургическом и терапевтическом отделениях выделено 6 коек для оказания больным хосписной помощи. В 3-х аккредитованных лабораториях проводятся клинико-диагностические, серологические, биохимические, цитологические и иммунологические исследования.

Все структурные подразделения больницы обеспечены компьютерами с выходом в Интернет. Внедрена в работу компьютерная программа «Малый стационар».

Внедрены в практику новейшие технологии: партнерские роды; совместное пребывание матери и новорожденного ребенка; тромболизисная терапия больных острым инфарктом миокарда.

Пресс-релиз



