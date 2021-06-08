В Николаеве в микрорайоне Соляные в школе №51 идут ремонтные работы, но к 1 сентября они не закончатся из-за «огромного объема». При этом детям там можно находиться.

Об этом во вторник, 8 июня, в ходе брифинга рассказала начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко, - передает корреспондент НикВести.

Еще в прошлом году УКС объявил тендер на капремонт здания общеобразовательной школы №51 в Николаеве, по улице Парусной, 3-а в Соляных с ожидаемой стоимостью 83 миллиона 698 тысяч 295 гривен.

— На сегодня управление капитального строительства по результатам технического обследования здания, которое еще в 2018 году провели, получили экспертизу, провели тендер. Начаты ремонтные работы. На сегодня там ремонтные работы продолжаются. Надеюсь, что все успеется. К сентябрю весь объем не успеют, объем огромный. Но это не четвертая категория аварийности, дети там могут находиться, — рассказала Анна Лычко.

Примечательно, но депутат Николаевского городского совета Федор Панченко на днях телеканалу «Март» рассказал, что в школе пошли огромные трещины в несущих стенах, мол, ситуация со зданием может оказаться еще хуже, чем во второй гимназии.

— В этой школе ситуация, возможно, даже хуже, там поднялся вопрос по капитальному ремонту, пошли огромные трещины в несущих стенах. Это, действительно, уже опасно. Здание будет аварийным, а это, практически, самая большая школа. 1300 детей из 51-й школы мы никуда не денем, — указал Федор Панченко.

Он добавил, что в школе за зимний период «некоторые трещины показали движение».

Ранее помещение по Адмиральской, 24, в котором располагается гимназия №2, признали аварийным.