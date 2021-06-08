Во вторник коллегия судей Центрального районного суда Николаева в составе Владимира Алейникова, Ивана Дирко под председательством Светланы Скрипченко вынесла решение по делу бывшего первого заместителя главы Николаевской облгосадминистрации Николая Романчука.

После пяти лет следствия и судебных разбирательств суд полностью оправдал Николая Романчука, постановил отменить арест имущества и вернуть ему все изъятое. Во время оглашения бывший вице-губернатор расплакался.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Суд посчитал незаконными и несоответсвующими нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины негласные следственные действия правоохранителей в отношении Николая Романчука до внесения сведений по нему в Единый реестр досудебных расследований. Судья отметила, что это не только прямое вмешательство в личную жизнь, но и не допускается в суд как доказательства. В материалы дела и защите не были предоставлены санкции суда о проведении таких действий.

Также суд сказал, что нет протокола об изготовлении имитированных денег — 784 купюр по якобы 100 долларов, которые следователи вручили директору «ЕЛК-Буд» Максиму Гламаздину (дававшему взятку, — прим.) для негласных следственных действий. Это нарушение норм, поскольку без протокола такие действия не дают возможность на полноценную защиту и являются недопустимым доказательством.

Кроме того, суд обратил внимание, что прокурор должен был определить подследствнность в Национальном антикоррупционном бюро, а не за военной прокуратурой, поскольку размер предполагаемой выгоды превышал 500 минимальных зарплат, а фигурантом был госслужащий. Таким образом, по мнению суда, прокуратура действовала вне своих процессуальных полномочий.

Также в суде отметили, что показания Максима Гламаздина являются свободным толкованием событий и не могут лечь в основу обвинительный акта.

В итоге суд решил, что обвинение не доказало, что правонарушение совершил обвиняемый.

Отметим, что заседание началось в 14:00. Оглашение приговора начали с зачитывания материалов дела. Учитывая их объем, спустя несколько часов был объявлен технический перерыв, после которого судья перешла к мотивационной части. Резолюцию зачитали только в 18:00.

Напомним, согласно обвинительному акту, Николай Романчук через непосредственного исполнителя предложил руководителю «ЕЛК-Буд» оказать влияние на решение руководства и депутатов Николаевского облсовета о согласовании разрешений на разработку промышленного месторождения известняка.

В дальнейшем обвиняемый получил за это неправомерную выгоду в сумме 10 тысяч долларов США и 80 тысяч долларов США.

В ходе судебного заседания Николай Романчук провозгласил последнее слово. В своей речи он заявил, что не признает себя виновным. Также он отметил некорректном поведении правоохранителей во время проведения обыска по месту его проживания: по его словам, они выпили две бутылки виски из его коллекции. Кроме того, после обыска у него исчезла часть оргтехники.

Экс-губернатор добавил, что он не знаком с гражданином Л., который, согласно обвинительному акту, в сговоре с ним требовал взятку за влияние на должностных лиц.

В конце апреля сообщалось, что по делу бывшего первого заместителя председателя Николаевской областной государственной администрации Николая Романчука состоялись дебаты в суде.

Напомним, что 3 июня 2016 году, около 18:00 у здания Николаевской ОГА сотрудники спецподразделения «Альфа» и оперативные сотрудники СБУ задержали помощников первого заместителя председателя Николаевской ОГА Николая Романчука с большой суммой иностранной валюты. Из автомобиля задержанных была изъята спортивная сумка с 80 тысячами долларов.

Также задержан первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Николай Романчук по подозрению в получении взятки в 92 тысячи долларов.

В ходе обысков под домом заместителя председателя Николаевской облгосадминистрации Николая Романчука сотрудниками Службы безопасности Украины были обнаружены туннели, где находились сейфы с золотыми слитками, старинными иконами, антиквариатом и столовое серебро