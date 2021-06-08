В Николаеве уже пять школ закрыли из-за неработающей системы пожарной безопасности: школа №54, №13, №34 и №61, а также гимназия №2.

Об этом во вторник, 8 июня, в ходе брифинга рассказала начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко, - передает корреспондент НикВести.

При этом вчера сообщалось, что на неопределенный период закрылись три школы.

— Уже с профильным заместителем и с финансовым департаментом отработали выделение бюджетных средств на ликвидацию тех мер по пожарной безопасности. На ближайшей сессии получим перераспределение, будем осваивать эти деньги, чтобы открыть школы, — сказала Анна Лычко.

До этого вице-мэр по гуманитарным вопросам Анатолий Петров рассказал, что есть «общая стратегия решения вопросов по противопожарной безопасности».

— Я думаю, мы найдем возможность и силы, чтобы решить все эти вопросы, которые встали перед нами и успешно начать новый учебный год, — рассказал Анатолий Петров.

Напомним, с 1 сентября 2021 года 13 школ в Николаеве должны быть переформатированы в гимназии без 10-11 классов.