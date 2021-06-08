Хакеры, вероятно, находящиеся в тесной связи со Службой внешней разведки РФ в 2017 году проникли в базы данных полиции Нидерландов во время расследования факта сбития гражданского авиалайнера малазийских авиалиний российскими боевиками. Неизвестно, что киберпреступники делали с файлами, однако следы проникновения удалось обнаружить только спецслужбам.

Об этом сообщает NetherlandsNews.

Взлом не был замечен полицией, но был обнаружен благодаря разведданным голландских спецслужб. Тот факт, что российские хакеры имели доступ к системам полиции, вызвал немедленную реакцию Нидерландов на утечку безопасности.

В спешном порядке полицию снастили дополнительным мониторингом и улучшением Центра управления безопасностью.

Россия на протяжении всего расследования саботирует и подрывает расследование через социальные сети, кражи данных и фейков.

Издание пишет, что полиция и прокуратура Нидерландов также регулярно становились объектами нападений. Было несколько атак на полицейские системы. Сотрудники получали фишинговые электронные письма, а российские хакеры разъезжали на машине, полной оборудования, возле государственной прокуратуры в Роттердаме

В сентябре 2017 года — через два месяца после того, как Нидерланды, Украина, Бельгия, Австралия и Малайзия объединили свои силы уголовного правосудия в Совместную следственную группу и решили, что подозреваемых будут судить в Нидерланда, разведка заподозрила неладное.

По словам источников, это открытие вызвало бы «большую панику». Из-за плохой безопасности полиция не заметила российского проникновения, а из-за того, что файлы журналов были не в порядке, оказалось «практически невозможно» определить, к чему получили доступ хакеры.

Напомним, все доказательства в деле о катастрофе MH17 на Донбассе указывают на то, что самолет сбила российская ракета и именно Россия поставляла оружие. У версии следствия достаточно подтверджений.