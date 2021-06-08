Бюджетная комиссия согласовала перераспределение денег — 5,2 миллиона гривен планируют направить на приведение в порядок систем пожарной безопасности в четырех школах Николаева.

Такое решение было принято на заседании во вторник, 8 июня, передает корреспондент НикВести.

5,2 миллиона из управления образования планируют направить управлению капитального строительства. Эти средства, по словам директора департамента финансов горсовета, сэкономили на питании школьников во время локдауна.

Системы пожарной безопасности планируют делать в школах № 54, № 13, и № 61, а также в гимназии № 2.

Данные изменения в бюджет завтра, 9 июня, рассмотрит сессии городского совета.

Как сообщалось, в Николаеве уже пять школ закрыли из-за неработающей системы пожарной безопасности: школа №54, №13, №34 и №61, а также гимназия №2.