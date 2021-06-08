Североатлантический Альянс поручился за защиту своих союзников от проявлений агрессии, «выходящей из Минска или Москвы».

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью газете La Repubblica.

Генсек НАТО отметил, что в последние месяцы Беларусь и Россия начали представлять настоящую угрозу для демократических стран в Восточной Европе.

— Мы наблюдаем растущую зависимость Беларуси от России. Наши союзники серьезно обеспокоены активизацией сотрудничества между Москвой и Минском за последние месяцы. В прошлом мы фиксировали, что Россия массово нарушала территориальную целостность таких стран, как Украина, Грузия и Молдова. Я не собираюсь делать слишком много предположений. НАТО — оборонительный союз, но мы не теряем бдительности и, разумеется, готовы в чрезвычайной ситуации защищать любого своего члена от любой угрозы, исходящей от Минска или Москвы, — заверил Йенс Столтенберг.

По утверждению руководителя военного союза, основную угрозу и вызов Североатлантическому Альянсу сейчас составляет «укрепление сотрудничества России и Китая на политическом и военном уровнях». Также в списке угроз он назвал усиление форм терроризма и кибератаки. По его словам, общая стратегия НАТО в ответ на эти вызовы будет обсуждаться на саммите НАТО, назначенному на 14-15 июня в Брюсселе.

Примачетельно, что этот год станет для Столтенберга последним на посту главы НАТО. La Repubblica выдвинула предположение, что НАТО впервые может возглавить женщина. Отмечается, что генеральным секретарем может стать бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Напомним, 6 июня, стартовали полномасштабные маневры и учения НАТО в Балтийском море — BALTOPS 50.