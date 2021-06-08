Гаагский суд вынесет решение по 10 преступлениям, за которые бывший командир боснийских сербов Радко Младич был приговорен к пожизненному заключению в 2017 году.

Об этом передает Guardian.

Бывшему командиру боснийских сербов Ратко Младичу по прозвищу «Боснийский мясник» предстоит последний день в суде, где он заслушает приговор по апелляции на пожизненное заключение.

Пять судей представят свои заключения по 10 преступлениям, включая истребление, насильственные перемещения, террор, захват заложников и незаконные нападения на мирных жителей, за которые Младич был приговорен к пожизненному заключению в 2017 году.

Суд также вынесет решение по запросу прокурора ООН Сержа Браммерца о добавлении нового обвинения в геноциде в список обвинительных приговоров. Это будет окончательное решение суда без возможности подачи апелляции.

ИЗдание отмечает, что исход слушания остается неопределенным, хотя Младич вряд ли выйдет на свободу. Для этого потребовалось бы, чтобы трое судей сняли с него все обвинения.

Младич, который провел десять лет в бегах до своего пленения в 2011 году на севере Сербии, был начальником штаба сил боснийских сербов с 1992 по 1996 год, во время гражданской войны и этнических чисток, последовавших за распадом югославского государства.

Ранее сообщалось, что Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге в среду, 22 ноября 2017 года, приговорил 75-летнего боснийско-сербского генерала Ратко Младича к пожизненному заключению.